22 Ocak 2026 Perşembe günü, Borsa İstanbul'da yeni bir şirketin heyecanı yaşandı. Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Üçay Mühendislik, "UCAYM" koduyla Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan hisse, güne yüzde 10'luk yükselişle "tavan" seviyesinden "merhaba" dedi.

TAVANDA 41 MİLYON LOT ALICI BEKLİYOR

Halka arzda 18,00 TL baz fiyatla talep toplayan ve borsaya giren şirket payları, seansın açılmasıyla birlikte yüzde 10 değer kazanarak 19,80 TL seviyesine yükseldi.

İlk işlem gününde satıcıların yok denecek kadar az olduğu tahtada, alıcıların iştahı dikkat çekti.

Piyasa verilerine göre tavan fiyat olan 19,80 TL seviyesinde gerçekleşmeyi bekleyen alış emirlerinin toplamı 41 milyon lotu buldu.

Bu tablo, yatırımcının hisseyi elinde tutma isteğinin ve yeni alım talebinin ne denli güçlü olduğunu ortaya koydu.

BORSA İSTANBUL'DA "UCAYM" DÖNEMİ

Şirketin halka arz edilen 60 milyon TL nominal değerli payları, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görüyor.

Enerji ve iklimlendirme alanındaki faaliyetleriyle tanınan şirketin borsa performansı, ilk günden yatırımcısının yüzünü güldürdü.

İşlem Detayları Özet:

• İşlem Kodu: UCAYM

• Pazar: Ana Pazar

• Halka Arz Fiyatı: 18,00 TL

• Güncel Fiyat (1. Gün): 19,80 TL (+%10)

• Derinlik: Tavanda bekleyen yaklaşık 41 milyon lot alıcı.

