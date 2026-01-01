Türkiye’nin kronikleşen "yastık altı" meselesine dünya çapında devrim yaratacak bir çözüm geliyor. ABD merkezli Monetary Metals ve Türk ortağı AgaOne, "altına altın faizi" değil, "altına altın kirası" dönemini resmen başlatıyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK? "ALTININIZ DOĞURACAK!"

Yıllardır evdeki kasalarda veya banka kasalarında yatan altınlar artık "çalışacak". ABD'de başarıyla uygulanan modele göre, yatırımcı elindeki fiziki altını sisteme teslim edecek. Bu altınlar, üretim yapmak isteyen dev mücevher fabrikalarına hammadde olarak kiralanacak.

DÜNYADA BİR İLK: GETİRİ TL DEĞİL, YİNE ALTIN!

Bu sistemin en can alıcı noktası ise ödeme yöntemi. Vatandaş, kiraya verdiği altını için nakit para değil, yine altın alacak.

Örneğin: 100 gram altınını sisteme kiralayan bir vatandaş, yıl sonunda altının değer artışından bağımsız olarak, örneğin %3 kira getirisiyle 103 gram altına sahip olacak.

Yani altın hem kur farkıyla değerlenecek hem de miktar olarak çoğalacak.

SANAYİYE CAN SUYU, VATANDAŞA EK GELİR

Yeni nesil sistem sadece yatırımcıyı değil, sanayiciyi de ferahlatacak. Mücevher ihracatçıları, yüksek faizli banka kredileri yerine vatandaştan kiralanan bu altınları kullanarak üretim yapacak. Böylece Türkiye'nin altın ithalatına olan bağımlılığı azalırken, cari açığa da büyük bir darbe indirilmesi hedefleniyor.

"GÜVENLİK" SORUSU CEVAP BULDU: SİGORTALI SİSTEM

"Altınım çalınır mı?" ya da "Şirket batarsa ne olur?" sorularına ise ABD modeli yanıt veriyor. Kiralanan her gram altın, uluslararası sigorta mekanizmalarıyla korunuyor. Altınlar işletmenin malı değil, yatırımcının emaneti olarak sisteme kaydediliyor.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasal altyapı çalışmalarında sona gelindiği belirtilirken, 2026 yılı itibarıyla sistemin Türkiye genelindeki yetkili noktalar üzerinden bireysel yatırımcıya açılması bekleniyor. Ekonomistler uyarıyor: Bu sistemle birlikte Türkiye'deki 5 bin tona yakın yastık altı altının ekonomiye girmesi durumunda, piyasalarda büyük bir rahatlama yaşanabilir.