Havacılık sektöründe operasyonel verilerin güçlü gelmesi, aracı kurumların hedef fiyat raporlarına yansıyor. 16 Ocak 2026 tarihinde Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (#PGSUS) için yayınlanan güncel raporda, hisse performansına dair beklentiler yüksek tutuldu.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

HEDEF FİYAT 350,50 TL OLARAK BELİRLENDİ

Deniz Yatırım, Pegasus hissesi için daha önce belirlediği 350,50 TL hedef fiyatını ve "Al" tavsiyesini sürdürme kararı aldı. 16 Ocak 2026 itibarıyla piyasadaki son işlem fiyatı olan 201,60 TL baz alındığında, kurumun sunduğu bu rakam hisse için yaklaşık Yüzde 73,85 oranında dev bir prim potansiyeline işaret ediyor.

PEGASUS (PGSUS) GÜNCEL ANALİZ VERİLERİ

Deniz Yatırım tarafından paylaşılan raporun öne çıkan detayları şu şekildedir:

Aracı Kurum: Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 350,50 TL

Güncel Fiyat (Referans): 201,60 TL

Yatırım Tavsiyesi: Al

Tahmini Prim Potansiyeli: %73,85

Açıklanma Tarihi: 16 Ocak 2026

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.