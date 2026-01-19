Gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyü ve gelecek projeleriyle yatırımcılardan yoğun ilgi gören ZGYO, borsadaki macerasına ivme kaybetmeden devam ediyor. 7-8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 katı (2,94 kat) talep toplayan şirket, ikincil piyasada da bu ilgiyi fiyata yansıtmış durumda.

İKİNCİ GÜNDE YÜZDE 9,96 DEĞER KAZANCI

Cuma günü gerçekleşen ilk işlem gününde tavan kapatarak borsaya "merhaba" diyen ZGYO, yeni haftaya da tavan fiyat üzerinden giriş yaptı. Açılış seansıyla birlikte yüzde 9,96 oranında yükselen hisseler, 11,81 TL seviyesine sabitlendi.

9,77 TL'DEN 11,81 TL'YE UZANAN YOLCULUK

9,77 TL sabit fiyatla halka arz edilen ZGYO, toplamda 825,6 milyon TL'lik bir arz büyüklüğüne imza atmıştı. Toplam 431 bin 380 yatırımcıya pay dağıtımı yapılan şirketin borsadaki iki günlük performansı şu şekilde şekillendi:

Halka Arz Fiyatı: 9,77 TL

16 Ocak (1. Gün): 10,74 TL (Tavan)

19 Ocak (2. Gün): 11,81 TL (Tavan - Anlık)

