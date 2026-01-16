7-9 Ocak tarihlerinde talep toplayan Z GYO, bugün gongun çalmasıyla birlikte borsaya "merhaba" dedi. Ancak açılış beklenenden hareketli oldu. 9,77 TL halka arz fiyatıyla yola çıkan hisse, açılış seansında 10,21 TL fiyattan eşleşti.

Hemen ardından gelen yüksek satış dalgasıyla tavanı bozan hissede devre kesici çalıştı. Kısa süreli paniğin ardından devreye giren güçlü alımlar, ibreyi yeniden yukarı çevirdi.

Hisse saat 10,30 itibarıyla yüzde 9,93 artışla 10,74 TL tavan fiyatından işlem görüyor.

Tavanda alıcı bekleyen lot sayısı 577 bin civarında. İlk gün olması nedeniyle el değiştirme oranının yüksek olduğu gözleniyor.

ŞİRKET HAKKINDA KISA NOTLAR

Ankara merkezli faaliyet gösteren Z GYO, portföyündeki Z Lagun Villa, Lagun Country Club ve Çukurambar Eğitim Kampüsü gibi projelerle tanınıyor.

Şirket, halka arzdan elde ettiği geliri büyüme ve borç kapama dengesiyle yönetmeyi hedefliyor.

Fon Kullanım Planı:

• %25-35: Lagun diplomatik site projesi finansmanı.

• %25-35: Finansal borç ödemeleri.

• %20-30: Yeni proje geliştirme.

