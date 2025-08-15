Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) hisselerinde son haftalarda dikkat çeken teknik dönüş sinyalleri ve kurumsal yatırımcıların alım iştahı, piyasada yeniden pozitif beklentileri gündeme taşıdı. Uzun bir süredir baskı altında kalan hisse, 3,24 TL seviyesinden aldığı güçlü destekle yukarı yönlü tepki hareketine başladı ve bugün itibarıyla 3,53 TL seviyesinden işlem görüyor.

Grafik analizine bakıldığında, hisse fiyatının aylardır devam eden düşen trend kanalını yukarı kırması, teknik anlamda trend dönüşü ihtimalini artırdı. Özellikle kırmızı düşen trend çizgisinin üzerinde gelen kapanışlar, yatırımcı güvenini destekliyor. Yükselişin devam etmesi halinde ilk önemli direnç bölgesi olarak 3,77 – 3,93 TL bandı öne çıkıyor. Bu bölge, geçmişte hem yatay hem de kanal direnci olarak çalışmış güçlü bir bariyer konumunda. Söz konusu seviyelerin aşılması halinde orta vadede 4,10 ve 4,47 TL hedefleri teknik olarak gündeme gelebilir.

RSI GÖSTERGELERİ

RSI göstergesi de bu pozitif teknik görünümü destekliyor. Yaklaşık 1 yıldır 50 seviyesinin altında kalan RSI, son yükselişle birlikte “bullish” bölgeye geçerek 55 seviyesini test etti. Bu durum, piyasa momentumunun yukarı yönlü güçlendiğine işaret ediyor. MACD tarafında ise pozitif kesişme sonrası histogram çubuklarının büyümeye devam etmesi, yükselişin ivme kazanabileceğine dair ek sinyaller veriyor.

Takas verileri incelendiğinde, teknik toparlanma ile eş zamanlı olarak güçlü kurumsal alımların gerçekleştiği görülüyor.

2 – 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında Ziraat Yatırım (22,7 milyon lot), Bank of America (19,7 milyon lot) ve Deniz Yatırım (13,5 milyon lot) net alım tarafında başı çekti. Bank of America’nın toplam işlem hacmi içinde yüzde 13,69’luk pay ile en yüksek kurum hacmine ulaşması, özellikle yabancı yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor.

KISA VADEDE 3,77 – 3,93 TL BANDI, ZOREN İÇİN KRİTİK EŞİK OLMAYA DEVAM EDECEK

Satış tarafında ise İş Yatırım (-16,28 milyon lot), QNB Invest (-11,75 milyon lot) ve Yapı Kredi (-6,57 milyon lot) öne çıktı. Bu kurumların satışları, alım tarafındaki kuvvetli talep ile dengelenmiş durumda. Net takas tablosuna göre 77,2 milyon lotluk pozitif fark oluşması, kısa vadede hisseye olan talebin yüksekliğini ortaya koyuyor.

Kısa vadede 3,77 – 3,93 TL bandı, ZOREN için kritik eşik olmaya devam edecek. Bu seviyenin hacimli şekilde aşılması durumunda, orta vadede yeni zirvelerin test edilme ihtimali artacak. Ancak teknik olarak bu bölgedeki güçlü direnç, kar satışlarını tetikleyebileceği için yatırımcıların temkinli olması gerekiyor.

Özetle, hem teknik analiz hem de kurumsal alım verileri, ZOREN’de yukarı yönlü potansiyelin güçlendiğini gösteriyor. Yatırımcılar, destek ve direnç seviyelerini yakından takip ederek pozisyonlarını buna göre şekillendirmeli.

Yatırım tavsiyesi değildir