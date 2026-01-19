Zorlu Enerji (ZOREN) hisselerinde 2026 yılına girilirken hem finansal tablo hem de teknik görünüm yeniden mercek altına alındı. Son açıklanan veriler, şirketin operasyonel kârlılık tarafında toparlanma sinyalleri verdiğini, teknik tarafta ise hissede yukarı yönlü trendin korunmaya çalışıldığını ortaya koyuyor.
Zorlu Enerji, 2025/09 bilanço döneminde 4,5 milyar TL net zarar açıkladı. Net satışlar yıllık bazda yaklaşık %11 gerilerken, çeyreksel bazda ise belirgin bir toparlanma dikkat çekti. Özellikle FAVÖK tarafındaki yükseliş, operasyonel performans açısından öne çıkan başlık oldu.
Son çeyrekte şirketin:
FAVÖK’ü 3,8 milyar TL seviyesine yükseldi.
FAVÖK marjı %38,7 ile önceki çeyreğe göre güçlü artış gösterdi.
Özsermaye yıllık bazda %18’in üzerinde büyüme kaydetti.
Buna karşın yüksek finansman giderleri ve döviz açık pozisyonu, net kârlılık üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Net yabancı para pozisyonu -31 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
ZOREN Değerleme Tarafında Ne Durumda?
Ocak 2026 itibarıyla ZOREN’in öne çıkan bazı çarpanları şöyle:
PD/DD: 0,22
FD/FAVÖK: 8,95
Piyasa değeri: ~15,6 milyar TL
Bu görünüm, şirketin defter değerine göre görece düşük çarpanlarda işlem gördüğünü, ancak kârlılıktaki dalgalanmanın değerleme üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor.
ZOREN Teknik Analiz: Destek ve Direnç Seviyeleri
19 Ocak 2026 kapanışı itibarıyla ZOREN hissesi 3,12 TL seviyesinde günü tamamladı.
Teknik tabloda öne çıkan seviyeler:
Destekler:
3,08 TL
3,04 TL
3,02 TL
Dirençler:
3,14 TL
3,16 TL
3,20 TL
Hissede pivot seviye 3,10 TL olarak izleniyor. Fiyatın bu seviye üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü eğilimin korunabileceği, aşağı kırılımlarda ise destek bölgelerinin yeniden test edilebileceği değerlendiriliyor.