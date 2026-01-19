Zorlu Enerji, 2025/09 bilanço döneminde 4,5 milyar TL net zarar açıkladı. Net satışlar yıllık bazda yaklaşık %11 gerilerken, çeyreksel bazda ise belirgin bir toparlanma dikkat çekti. Özellikle FAVÖK tarafındaki yükseliş, operasyonel performans açısından öne çıkan başlık oldu.

Son çeyrekte şirketin:

FAVÖK’ü 3,8 milyar TL seviyesine yükseldi.

FAVÖK marjı %38,7 ile önceki çeyreğe göre güçlü artış gösterdi.

Özsermaye yıllık bazda %18’in üzerinde büyüme kaydetti.

Buna karşın yüksek finansman giderleri ve döviz açık pozisyonu, net kârlılık üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Net yabancı para pozisyonu -31 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

ZOREN Değerleme Tarafında Ne Durumda?

Ocak 2026 itibarıyla ZOREN’in öne çıkan bazı çarpanları şöyle:

PD/DD: 0,22

FD/FAVÖK: 8,95

Piyasa değeri: ~15,6 milyar TL

Bu görünüm, şirketin defter değerine göre görece düşük çarpanlarda işlem gördüğünü, ancak kârlılıktaki dalgalanmanın değerleme üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor.

ZOREN Teknik Analiz: Destek ve Direnç Seviyeleri

19 Ocak 2026 kapanışı itibarıyla ZOREN hissesi 3,12 TL seviyesinde günü tamamladı.

Teknik tabloda öne çıkan seviyeler:



Destekler:

3,08 TL

3,04 TL

3,02 TL

Dirençler:

3,14 TL

3,16 TL

3,20 TL

Hissede pivot seviye 3,10 TL olarak izleniyor. Fiyatın bu seviye üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü eğilimin korunabileceği, aşağı kırılımlarda ise destek bölgelerinin yeniden test edilebileceği değerlendiriliyor.