2026 yılına girilmesiyle birlikte küresel piyasalarda değerli metallere olan ilgi yeniden artarken, yılbaşında yapılan altın ve gümüş yatırımlarının sadece 12 günlük performansı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Yılın ilk işlem gününde 1.000.000 TL ile yapılan iki ayrı yatırımın ulaştığı seviyeler, altın ve gümüş arasındaki kısa vadeli getiri farkını net biçimde gözler önüne serdi.

Ocak ayının başında 1 milyon TL ile altın alan bir yatırımcının portföy değeri, 12 günün sonunda yaklaşık 1.067.000 TL’ye yükseldi. Böylece altın yatırımcısı, kısa sürede yaklaşık 67.000 TL’lik bir değer artışı elde etmiş oldu. Küresel ons fiyatlarındaki hareketlilik ve iç piyasada döviz kurunun etkisi, gram altın tarafında yukarı yönlü seyrin öne çıkmasında belirleyici oldu.

Aynı dönemde gümüş tarafında ise daha sert bir fiyatlama yaşandı. Yılbaşında 1.000.000 TL ile gümüş alan bir yatırımcının portföyü, 12 gün sonunda yaklaşık 1.167.000 TL’ye ulaştı. Bu da yaklaşık 167.000 TL’lik bir kazanca karşılık geldi. Gümüşteki bu performans, kısa sürede altının yaklaşık 100.000 TL önüne geçilmesine neden oldu.

Ortaya çıkan tablo, yılın henüz ilk günlerinde değerli metaller arasındaki getiri ayrışmasını da net biçimde ortaya koydu. Altın daha sınırlı ve dengeli bir yükseliş sergilerken, gümüşte oynaklığın daha yüksek olduğu bir fiyatlama dikkat çekti. Küresel piyasalarda sanayi talebi, ons gümüş fiyatındaki hareketler ve kur etkisi, gümüş tarafındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Yılın ilk 12 gününde oluşan bu rakamlar, kısa vadede bile değerli metaller arasında ciddi getiri farklarının oluşabildiğini gösterirken, yatırımcıların farklı enstrümanlarda oluşan fiyat hareketlerini yakından takip ettiğini de ortaya koydu.