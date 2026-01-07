Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile mülki idarede kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Kararname kapsamında 19 ile yeni vali atanırken, 7 ilin valisi "Vali-Mülkiye Başmüfettişi" olarak merkeze alındı.
Türkiye genelinde mülki idare amirlerini kapsayan atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Kararnamede en dikkat çeken değişiklik ise geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırısıyla gündeme gelen Yalova'da yaşandı.
YALOVA VALİSİ MERKEZE ALINDI
Geçtiğimiz hafta Yalova'da DAEŞ terör örgütüyle girilen sıcak çatışmada 3 polis memurunun şehit düşmesinin ardından gözlerin çevrildiği Yalova Valiliği'nde bayrak değişimi yaşandı.
Yalova Valisi Hülya Kaya, kararname ile merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Kaya'nın yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.
7 İSİM MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ OLDU
Kararnameye göre görevden alınarak "Vali-Mülkiye Başmüfettişi" kadrosuna atanan (merkeze çekilen) isimler şunlar oldu:
• Yalova Valisi: Hülya Kaya
• Trabzon Valisi: Aziz Yıldırım
• Eskişehir Valisi: Hüseyin Aksoy
• Denizli Valisi: Ömer Faruk Coşkun
• Düzce Valisi: Selçuk Aslan
• Aksaray Valisi: Mehmet Ali Kumbuzoğlu
• Iğdır Valisi: Ercan Turan