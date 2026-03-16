Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 78 yaşındaki Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

50’den fazla esere imza atan duayen isim için Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlendi. Saat 11.00’de başlayan törenin ardından Ortaylı’nın cenazesi, Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek.

Tören öncesinde konuşan Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, “Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için” dedi.

Anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

"HAYATINI DOLU DOLU YAŞAMIŞ AMA HALA YAŞAMAYA DOYAMAMIŞ BABAM"

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen anma törenine yoğun katılım oldu. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda kişi tören için İstanbul’a geldi.

Tuna Ortaylı, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak şunları söyledi:

“Odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihi görmek canımı acıttı. Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, babam olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek buna hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hoca'yı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur.”

"ÇOK AZ İNSANA NASİP OLABİLECEK BİR ŞEY"

NTV canlı yayınına katılan Doç. Dr. Ali Faik Demir, İlber Ortaylı’nın öğrencisi olduğunu belirterek büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ortaylı için “Yaşayan bir kütüphaneydi” diyen Demir, “Bir üniversite önünde bu kuyruğu hiç görmedim. Nasıl bir sevgi ki bu soğuk havada tören için bir sürü insan buraya gelmiş. Bu çok az insana nasip olabilecek bir şey bence. Hoca söylediklerini yaptı ve yaptıklarını söyledi.” dedi.

Demir, Ortaylı’yı vefatından üç hafta önce hastanede ziyaret ettiğini belirterek, “Çok projesi vardı. Son ana kadar hayalleri, hedefleri ve planları vardı. Hiç havlu atmadı” ifadelerini kullandı.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE DEFNEDİLECEK

İlber Ortaylı’nın naaşı, sağlığında “İstanbul'un yaşayan hafızası, tam bir canlı ansiklopedi” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kabrinin yanına defnedilecek.

Fatih Sultan Mehmed’in kabri de kendi adına yaptırılan özel türbede bulunuyor. Hazirede ayrıca tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kabirleri de yer alıyor.

Ortaylı’nın ailesi cenazeye çiçek gönderilmemesini istedi. Aile, çiçek yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını rica etti.

CENAZE TÖRENİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Buna göre sabah saat 09.00’dan programın bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak araç trafiğine kapatıldı.

Kapatılan yollar için alternatif güzergâh olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.