Son dakika: Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında henüz bilinmeyen bir nedenden silah sesleri duyulurken bina tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.

Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
