Prof. Dr. Hakan Kara, 2025 yılının başında olasılık temelli bir analiz yaparak yıl sonu enflasyonu için üç farklı senaryo sunmuştu. Kara'nın o dönemki öngörüleri şöyleydi:

Yüzde 60 ihtimalle: Yüzde 28,8.

Yüzde 30 ihtimalle: Yüzde 38.

Yüzde 10 ihtimalle: Yüzde 21.

Bu senaryoların ağırlıklı ortalamasını yüzde 30,8 olarak hesaplayan Kara, açıklanan yüzde 30,9'luk resmi oranla tahminini neredeyse birebir gerçekleştirdi. Kara, bu durumu sosyal medya hesabından "Gerçekleşme %30,9 oldu. Fena değil" sözleriyle değerlendirdi.

2026 SONU TAHMİNİ: YÜZDE 25 CİVARI

Geçen yılki başarısının ardından yeni yıl öngörüsünü de paylaşan Prof. Dr. Kara, 2026 sonunda TÜFE enflasyonunun yüzde 25 civarına düşebileceğini öngördü. Usta ekonomist, bu tahmine nasıl ulaştığını şu teknik detaylarla açıkladı:

Medyan Enflasyon Vurgusu: Medyan enflasyonun, gelecekteki enflasyonu en iyi tahmin eden değişken olduğunu belirtti.

Hesaplama Yöntemi: Medyan enflasyonun ortalamada TÜFE'nin 2-3 puan altında seyrettiğini ifade eden Kara, yıl sonu medyan eğilimi üzerine birkaç puan ekleyerek yüzde 25 rakamına ulaştığını not düştü.

GÜNCEL ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre, enflasyon Aralık ayında yüzde 0,89 artış gösterirken; 2025 yılı yıllık enflasyonu yüzde 30,89 (yuvarlanmış haliyle %30,9) olarak gerçekleşti.