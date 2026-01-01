ABD’de bankalar, finans kuruluşları ve büyük şirketlere yönelik uygulanan para cezaları 2025 yılında son yılların en düşük seviyelerine indi. Özellikle kara para aklama, piyasa manipülasyonu ve yaptırım ihlallerine ilişkin dosyalarda daha az ve daha düşük tutarlı cezalar dikkat çekti.

Uzmanlara göre bu düşüşün arkasında üç temel neden bulunuyor:



Düzenleyici yaklaşımın yumuşaması: Federal kurumların denetim ve yaptırım politikalarında daha temkinli bir çizgiye geçmesi

Uzlaşma ve erken anlaşmalar: Şirketlerin soruşturma süreçlerini dava aşamasına gelmeden kapatması

Önceki yıllarda büyük cezaların kesilmiş olması: 2020–2023 dönemindeki rekor cezaların ardından baz etkisi oluşması

Finans Sektörü İçin Ne Anlama Geliyor?

Para cezalarındaki bu sert düşüş, özellikle bankacılık ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren şirketler açısından maliyet baskısının azalması anlamına geliyor. Ancak bazı analistler, bu durumun denetimlerin zayıfladığı algısını da beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Finans çevrelerinde, daha düşük ceza riskinin kısa vadede kârlılığı destekleyebileceği, ancak uzun vadede sistemik riskleri artırabileceği görüşü öne çıkıyor. Uzmanlar, para cezalarındaki bu gerilemeyi ABD ekonomisinin genel yönünden ziyade düzenleyici iklimdeki değişimin bir göstergesi olarak değerlendiriyor. 2026’ya girilirken, finansal denetim politikalarının yeniden sıkılaşıp sıkılaşmayacağı ise piyasaların yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor.

Görsel ve Haber Kaynağı: Financial Times