ABD hisse senedi piyasalarında 2025 yılı, yapay zekâ temalı hisselerin açık ara öne çıktığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. S&P 500 endeksinde yılın en iyi dört hissesinden üçü veri depolama şirketleri olurken, bu performansın arkasında yapay zekâ kaynaklı devasa harcamalar yer aldı.

Verilere göre Sandisk, 2025 yılında %559’luk rekor getiriyle S&P 500’ün zirvesine yerleşti. Sandisk’i Western Digital %284 ve Seagate %225’lik yükselişle takip etti.

Yapay Zekâ Altyapısı Talebi Patladı

Analistler, bu sert yükselişlerin temelinde yapay zekâ uygulamalarının ihtiyaç duyduğu yüksek kapasiteli veri depolama çözümlerine olan talebin hızla artmasının yattığını belirtiyor. Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezleri ve yapay zekâ modelleri için yaptığı yatırımlar, bu şirketlerin gelir ve kârlılık beklentilerini yukarı taşıdı.



Görsel Kaynak: Bloomberg



Öte yandan yapay zekâ ve veri analitiği alanında faaliyet gösteren Palantir, 2025’te %135’lik yükselişle S&P 500’ün en iyi dokuzuncu hissesi oldu. Bu performansla birlikte Palantir, üst üste üçüncü kez üç haneli yıllık getiri elde etmiş oldu.

2025’in Net Kazananı: Yapay Zekâ Teması

Bloomberg verilerine göre 2025 yılı, yapay zekâ bağlantılı hisselerin endeks performansını domine ettiği bir dönem olarak öne çıktı. Veri depolama, yarı iletken ve yapay zekâ yazılımı alanındaki şirketler, geleneksel sektör hisselerine kıyasla çok daha güçlü bir performans sergiledi.

Uzmanlar, 2026’ya girilirken de yapay zekâ yatırımlarının hız kesmemesi halinde, altyapı ve veri odaklı şirketlerin küresel piyasalarda gündemde kalmaya devam edebileceğine dikkat çekiyor.