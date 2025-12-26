Verilere göre TERA Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL), yüzde 4.900’ü aşan yıllık yükseliş oranıyla 2025’in en çok kazandıran hisselerinden biri oldu. Hisse, yıl boyunca artan işlem hacmi ve volatiliteyle öne çıktı.

Aynı grup içinde yer alan Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) de yüksek yıllık performanslarıyla dikkat çeken diğer hisseler arasında yer aldı. Özellikle TEHOL’de %1.700’ü aşan yıllık artış kaydedildi.

HOLDİNG VE GYO HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

2025’te yükselişleriyle öne çıkan diğer hisseler arasında:

HEDEF Holding (HEDEF) – %1.300’ü aşan yıllık artış

Peker GYO (PEKGY) – %1.100’ün üzerinde yükseliş

Kiler Holding (KLRHO) – %800’ü aşan yıllık performans

Gayrimenkul ve holding tarafında artan hareketlilik, bu hisselerde işlem hacimlerini de yukarı taşıdı.

GIDA VE ENERJİ TARAFINDA DA GÜÇLÜ GETİRİLER

Gıda sektöründe Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC), %500’ü aşan yıllık yükselişle öne çıkarken; enerji ve altyapı alanında faaliyet gösteren Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) da yıl genelinde güçlü bir performans sergiledi.

YÜKSEK GETİRİ, YÜKSEK OYNAKLIK

Öne çıkan hisselerin büyük bölümünde yüksek günlük ve haftalık fiyat hareketleri dikkat çekti. Bazı hisselerde sert yükselişlerin ardından güçlü düzeltmeler görülürken, yıl genelindeki toplam performans yine de dikkat çekici seviyelerde gerçekleşti.

2025 yılı, Borsa İstanbul’da özellikle belirli gruplarda yoğunlaşan sert fiyat hareketleriyle hafızalara kazınırken; yılın yıldızları, yatırımcıların en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı.

Uyarı: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Veriler, kamuya açık fiyat hareketleri ve geçmiş performanslara dayalı olarak hazırlanmıştır. Finansal piyasalarda geçmiş getiriler, gelecekteki performansın garantisi değildir.