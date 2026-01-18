Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 yılı hafif ticari araç pazarı için oldukça hareketli geçti. 2024 yılında 258 bin 168 olan toplam satış rakamı, 2025 sonunda yüzde 10’a yakın bir artışla 283 bin 904'e ulaştı. Genel otomobil pazarı ile birlikte değerlendirildiğinde, hafif ticarilerin toplam satışlardaki gücü dikkat çekti.

TİCARETİN FAVORİSİ "VAN" GÖVDE TİPİ OLDU

Hafif ticari araç pazarında gövde tiplerine göre dağılımda Van modeller açık ara önde yer aldı. 2025 yılında satılan araçların yüzde 75,8’ini (215 bin 193 adet) Van tipi araçlar oluşturdu. Van modellerini sırasıyla şu gövde tipleri takip etti:

Kamyonet: 26 bin 452 satış (Yüzde 9,3 pay)

Minibüs: 21 bin 894 satış (Yüzde 7,7 pay)

Pick-up: 20 bin 343 satış (Yüzde 7,2 pay)

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda popülerliği artan karavan satışlarında sert bir düşüş yaşandı. Karavan satışları yüzde 74 azalarak sadece 22 adette kaldı.

FORD PAZARI DOMİNE ETTİ: MARKA BAZLI SATIŞ SIRALAMASI

2025 yılı marka bazında rekabetin de zirve yaptığı bir yıl oldu. Listenin başında yer alan üç marka, toplam pazarın yüzde 55’ini elinde tuttu.

Hafif Ticarinin Lideri: Ford Yılı 83 bin 131 adetlik satışla kapatan Ford, toplam pazardan yüzde 30'a yakın pay alarak liderliğini ilan etti. Ford’u 46 bin 854 satışla FIAT takip ederken, Opel 27 bin 471 satışla üçüncü sırada yer alarak podyumu tamamladı.

İlk 10'da Yer Alan Diğer Markalar: Satış rakamlarına göre 2025'in en çok tercih edilen diğer markaları sırasıyla Peugeot (26 bin 661), Citroen (23 bin 622), Volkswagen (23 bin 605), Toyota (15 bin 761), Renault (12 bin 567), Mercedes-Benz (9 bin 850) ve Iveco (3 bin 971) oldu.

ARALIK AYI FİNALİNDE REKABET SÜRDÜ

Sadece 2025 yılının Aralık ayı verilerine bakıldığında da liderlik tablosu değişmedi. Yılın son ayında Ford 14 bin 850 adet satış yaparken, FIAT 8 bin 12, Opel ise 4 bin 349 adetle yılı noktaladı. Bu veriler, tüketicilerin hem yıllık bazda hem de son ay özelinde tercihlerini büyük ölçüde Ford ve FIAT modellerinden yana kullandığını gösterdi.