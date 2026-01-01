2026 yılına girerken milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları netleşti. Otomobil ve motosikletler için belirlenen yeni MTV tarifesi, motor hacmi, araç yaşı ve taşıt değeri kriterlerine göre önemli artışlar içeriyor. Özellikle yüksek motor hacmine sahip ve değeri yüksek araçlarda vergi yükünün ciddi şekilde arttığı görülüyor.

Otomobillerde MTV Ne Kadar Oldu? (1–3 Yaş)

2026 MTV tarifesine göre 1–3 yaş arası otomobillerde ödenecek vergi, motor hacmi ve araç değerine bağlı olarak değişiyor.

1300 cc ve altı otomobillerde MTV tutarı 5.750 TL’den başlayıp 6.903 TL’ye kadar çıkıyor.

1301–1600 cc aralığında MTV 10.017 TL – 12.028 TL bandında uygulanacak.

1601–1800 cc motor hacmine sahip araçlarda vergi 19.472 TL ile 21.252 TL arasında değişiyor.

1801–2000 cc otomobiller için MTV 30.680 TL’den başlayıp 33.476 TL’ye kadar yükseliyor.

2001–2500 cc araçlarda MTV 46.028 TL – 50.215 TL aralığında belirlendi.

3000 cc üzeri ve lüks segmentte ise vergi 100 bin TL sınırını aşarken, 4000 cc ve üzeri otomobillerde MTV 251.554 TL ile 274.415 TL seviyesine kadar çıkıyor.

Motosikletlerde 2026 MTV Tutarları

Motosiklet kullanıcılarını da yakından ilgilendiren MTV tarifesinde motor hacmine göre şu tutarlar öne çıkıyor:

100–250 cc motosikletler: 1.069 TL

251–650 cc arası: 2.215 TL

651–1200 cc arası: 5.720 TL

1201 cc ve üzeri motosikletler: 13.877 TL

Vergi Yükü Artıyor

2026 MTV tablosu, özellikle orta ve üst segment araç sahipleri için vergi yükünün belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Araç değerinin yükselmesiyle birlikte MTV tutarlarının da kademeli olarak artması, yeni yılda bütçeleri zorlayacak başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi iki taksit halinde yapılabilecek. Araç sahiplerinin, motor hacmi ve taşıt değerine göre kendi araçlarını doğru dilimde kontrol etmeleri önem taşıyor.

Görsel Kaynak: Taylan Özgür Dil / Hürriyet