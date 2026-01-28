Almanya merkezli mutfak ve mobilya perakendecisi Flamme Küchen + Möbel'in kapanma kararı resmileşti. Aile şirketi olarak kurulan ve merkezi Bremen'de bulunan şirketin faaliyetlerini sonlandıracağını, Genel Müdür Tina Flamme doğruladı.

TÜM ŞUBELER KAPATILACAK

Şirket, halihazırda Berlin, Bremen, Frankfurt, Fürth, Münih yakınlarındaki Kirchheim-Heimstetten ve Hannover'de SofaLoft markasıyla olmak üzere altı farklı noktada faaliyet gösteriyordu. Alınan kararla birlikte şirket, tüm şubelerini kapatma sürecine girecek.

"ZOR AMA KAÇINILMAZ BİR KARAR"

Şirket yönetimi, kapanma kararının ekonomik, siyasi ve kişisel nedenlerin birleşimi sonucu alındığını açıkladı. Tina Flamme, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun danışmalar ve tüm etkenlerin dikkatle değerlendirilmesinin ardından, ülke genelindeki ticari faaliyetlerimizi planlı ve düzenli şekilde sonlandırmaya karar verdik."

YILDA 3 BİN MUTFAK PROJESİ YÜRÜTÜYORDU

Flamme Küchen + Möbel, uzun yıllar boyunca MARKA mutfak ve mobilya satışına odaklandı. Şirket, yılda ortalama 3 bin mutfak projesi gerçekleştirirken; satışın yanı sıra danışmanlık, montaj ve finansman hizmetleri de sunuyordu. Flamme, Almanya’da premium segmentte önemli bir konuma sahipti.

TASFİYE İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Kapanış süreci kapsamında ilk adım Bavyera'daki Fürth şubesinde atıldı. Burada tasfiye indirimi (räumungsverkauf) resmen başlatıldı. Şirket yönetimi, sürecin "Hanseatik bir veda" anlayışıyla; yani şeffaf, planlı ve sorumluluk bilinciyle yürütüleceğini vurguladı.