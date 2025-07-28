Cnbc-e'nin haberine göre, ABD ile Avrupa Birliği arasında dün varılan ticaret anlaşması, Avrupa otomotiv sektöründe olumlu karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gerçekleştirdiği görüşme sonrası duyurulan anlaşma, piyasalarda özellikle otomotiv hisselerinde yukarı yönlü hareketlere neden oldu.

OTOMOTİV DEVLERİ YÜKSELİŞTE

Anlaşmanın ardından Avrupa’nın önde gelen otomobil üreticileri değer kazandı. Stellantis hisseleri yüzde 2,8 artarken, Mercedes-Benz yüzde 2,2, Volvo yüzde 1,4 ve Ferrari yüzde 0,6 oranında yükseldi. Sektör analistleri, gümrük engellerinin kalkması ve yeni yatırım vaatlerinin otomotiv ihracatını teşvik edeceğini belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamış, Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." demişti.

Buna göre, ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacağı konusuna anlaşma sağlanmıştı.