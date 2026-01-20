AB Komisyonu, üye ülkelerin artan siber tehditler karşısında güvenlik kapasitelerini artırmak amacıyla hazırladığı planı kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, AB'de bilişim teknolojileri tedarik zincirleri daha güvenli hale getirilecek.

Yeni Siber Güvenlik Yasası hazırlanarak, AB'nin bilişim teknolojileri tedarik zincirindeki üçüncü ülke tedarikçilerinden kaynaklanan riskler azaltılacak.

AB içinde uyumlu, orantılı ve riske dayalı bir yaklaşımla bilgi ve iletişim teknolojileri tedarik zinciri güvenlik çerçevesi oluşturulacak.

Bu kapsamda, AB üyesi ülkelerin kritik sektörlerde riskleri belirlemeleri ve azaltmaları gerekecek.

Avrupa mobil telekomünikasyon ağlarının zorunlu olarak yüksek riskli üçüncü ülke tedarikçilerinden arınması gerekecek. Yüksek riskli tedarikçiler listesinde yer alacak şirketlerin bileşenleri 36 aya kadar kaldırılacak.

Söz konusu yeni tedbirlerin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

AB'nin gönüllülük esasına dayalı mevcut çerçevesi kapsamında, Çinli telekomünikasyon tedarikçileri Huawei ve ZTE yüksek riskli olarak sınıflandırılıyor.

(AA)