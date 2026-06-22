Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin yerini diplomasiye bırakması, kripto para piyasalarında doping etkisi yarattı.

ABD’nin İran petrol ticaretine geçici olarak izin veren genel bir lisans yayımlamasının ardından, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) sert bir yükselişle 65.000 dolar barajını aşmayı başardı.

ABD'DEN SÜRPRİZ LİSANS

Walter Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre ABD Hazine Bakanlığı, küresel enerji piyasalarını ve enflasyonist baskıyı hafifletecek kritik bir karar aldı.

Bakanlık, İran ham petrolü, petrokimya ürünleri ve petrol türevlerinin üretimi, teslimatı ve satışına olanak tanıyan genel bir lisans yayımladı.

Söz konusu muafiyet kararı doğrultusunda ABD, İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin ticaretine 21 Ağustos’a kadar (yaklaşık iki ay boyunca) resmi olarak izin verdi.

Ekonomi uzmanları, bu kritik hamlenin İran’a yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması anlamına gelmediğini, ancak enerji işlemlerine ilişkin katı düzenlemelerin geçici olarak askıya alınmasıyla piyasalara can suyu olacağını vurguluyor.

BTC 65.000 DOLARI DEVİRDİ

Savaş ve ambargo endişelerinin yumuşamasıyla birlikte risk iştahı yüksek varlıklara yönelim hız kazandı. Son dönemde jeopolitik riskler nedeniyle baskı altında kalan Bitcoin, ABD Hazine Bakanlığı'nın ilan ettiği bu lisans haberinin ardından adeta vites yükseltti.

Hızla alıcılı seyre geçen lider kripto para birimi, kritik direnç seviyelerini birer birer kırarak 65.000 dolar sınırının üzerine çıktı.

Kripto para analistleri, ABD-İran hattındaki diplomatik yumuşamanın devam etmesi ve enerji maliyetlerindeki düşüş beklentisinin, başta Bitcoin olmak üzere altcoin piyasasındaki yükseliş trendini önümüzdeki günlerde de destekleyebileceğini öngörüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.