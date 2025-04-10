ABD Başkanı Trump, TruthSocial hesabından dün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.

ÇİN'DEN SERT YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek" denildi.

⁠75'ten fazla ülkenin temsilcisinin ABD’yi arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediklerini kaydeden Donal Trump, dünkü açıklamasında ABD’ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak, ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit olan yüzde 10 olarak uygulanacağını açıklamıştı.

Çin'e ise gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.