ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), dün açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında gelen mayıs ayı enflasyon verisinin ardından değerlendirmede bulunan yabancı kurumlar arasına katıldı.

TEMMUZ AYINDA 200 BAZ PUAN FAİZ İNİDİRİMİ BEKLENİYOR

BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) temmuz ayı için 200 baz puan faiz indirimi beklentilerini koruduklarının altını çizdi ve haziran ayında indirim için çok erken olduğunu değerlendirdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Ünlü banka, 2025 sonu enflasyon beklentilerini ise aşağı yönlü revize etti ve "Yıl sonu enflasyon beklentimizi yüzde 28,1'den yüzde 27,7'ye revize ediyoruz ve risklerin dengelenmesini bekliyoruz" şeklinde ifade etti.

(EKONOMİM)