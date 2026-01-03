Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27-30 Aralık tarihlerinde bir önceki haftaya göre 3 artarak 412 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 70 azaldı.

Çarşamba gününü 60,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,75 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 57,32 dolar düzeyinde kapattı.

(AA)