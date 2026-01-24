Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki hareketliliğe dair son verileri paylaştı. Gece saat 00.24'te gerçekleşen 5.1'lik ana sarsıntının ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

AFAD verilerine göre bugün saat 10.34 sıralarında merkez üssü yine Sındırgı olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı yerin 10,73 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Henüz bu sarsıntının şoku atlatılamamışken, sadece 10 saniye sonra bu kez 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. İkinci depremin derinliği ise yerin 6.91 kilometre altı olarak ölçüldü.

BURSA VE YALOVA'DAN DA HİSSEDİLDİ

Yüzeye yakın gerçekleşen bu peş peşe sarsıntılar, sadece Balıkesir genelinde değil, komşu iller Bursa ve Yalova'da da hissedildi.

Vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

GECE UYKUDAN UYANDIRMIŞTI

Bölgedeki deprem fırtınası gece yarısı başlamıştı. Sındırgı, saat 00.24'te yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmişti.

Uzmanlar, ana depremin ardından gelen bu sarsıntıların olağan artçı aktiviteler olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.