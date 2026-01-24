Gece yarısı 5.1 büyüklüğündeki depremle sokağa dökülen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, sabah saatlerinde art arda gelen iki sarsıntıyla yeniden korku dolu anlar yaşadı. Saat 10.34'te meydana gelen 4.1 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin arasında sadece 10 saniye fark olması dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki hareketliliğe dair son verileri paylaştı. Gece saat 00.24'te gerçekleşen 5.1'lik ana sarsıntının ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

AFAD verilerine göre bugün saat 10.34 sıralarında merkez üssü yine Sındırgı olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı yerin 10,73 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Henüz bu sarsıntının şoku atlatılamamışken, sadece 10 saniye sonra bu kez 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. İkinci depremin derinliği ise yerin 6.91 kilometre altı olarak ölçüldü.

AFAD duyurdu: Balıkesir de deprem aralığı 10 saniyeye düştü 1

BURSA VE YALOVA'DAN DA HİSSEDİLDİ

Yüzeye yakın gerçekleşen bu peş peşe sarsıntılar, sadece Balıkesir genelinde değil, komşu iller Bursa ve Yalova'da da hissedildi.

Vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

AFAD duyurdu: Balıkesir de deprem aralığı 10 saniyeye düştü 2

GECE UYKUDAN UYANDIRMIŞTI

Bölgedeki deprem fırtınası gece yarısı başlamıştı. Sındırgı, saat 00.24'te yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmişti.

Uzmanlar, ana depremin ardından gelen bu sarsıntıların olağan artçı aktiviteler olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

