AJet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

THY DE İRAN'IN 17 SEFERİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada şöyle oldu:

"İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir."

(AA)