ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik saldırısının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin gözaltına alınarak New York'a götürülmesi uluslararası alanda tartışmalara yol açarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin dış politikadaki temel yaklaşımının uluslararası hukuk, ülkelerin meşru egemenliği ve halk iradesi olduğunu vurguladı. Çelik, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin siyasi çizgisinin, "Yönetimlerin meşruiyetinin halk iradesine dayanması" ve "Meşru yönetim değişikliklerinin yalnızca ilgili ülke halkının demokratik hakkı olması" ilkeleri üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

"BİR ÜLKENİN 'SİYASİ TAPU'SU SADECE VE SADECE O ÜLKENİN HALKINA AİTTİR"

Venezuela'daki gelişmelere bu çerçeveden yaklaştıklarını belirten Çelik, "Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bir ülkenin egemenliğinin dış müdahalelerle HEDEF alınmasının ve uluslararası hukukun ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, "Bir ülkenin 'siyasi tapu'su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir" ifadesini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ

Muhalefete de eleştiriler yönelten Çelik, Özgür Özel ve bazı muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Çelik, "Özgür Özel'in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır" dedi.

Türkiye'de muhalefetin dış politika konularında daha sorumlu ve sağduyulu bir dil kullanması gerektiğini belirten Çelik, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel krizlerin yönetiminde deneyimli bir LIDER olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu süreçte siyasi meşruiyet ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini ifade etti.