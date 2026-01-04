Ocak ayının ilk günlerinde Trump’ın "Venezuela’yı biz yöneteceğiz" çıkışı, küresel ekonomide taşları yerinden oynattı. 2025 yılını rekorlarla kapatan değerli metaller, operasyon haberinin hemen ardından tarihinin en büyük "fiyat patlamalarından" birini yaşadı. Trump, Mar-a-Lago'da yaptığı basın toplantısında "Amerikan petrol devleri bölgeye girecek" müjdesini verirken, yatırımcı güvenli liman olarak altına değil, bu kez agresif bir şekilde gümüşe yöneldi.

Tüm dünya bu operasyonu konuşuyor! Trump'tan "Venezuela'yı biz yöneteceğiz" çıkışı: Maduro'nun gözaltı görüntüleri ortaya çıktı

GÜMÜŞTE 100 DOLAR TELAFFUZ EDİLMEYE BAŞLANDI!

2025 yılının son çeyreğinde 60$ seviyelerini zorlayan gümüş ons fiyatı, operasyonun ardından birkaç saat içinde 75 doları test ederek piyasa yapıcıları şoke etti. Analistler şimdi tek bir soruyu soruyor: Gümüş 100 dolar mı oluyor?

Arz Endişesi: Latin Amerika’daki lojistik rotaların savaş riskiyle kapanması, gümüş arzını tehlikeye attı.

Trump Etkisi: ABD'nin Güney Amerika'da kurduğu yeni hakimiyet, gümüşün endüstriyel talebini artıracak projelerin habercisi olarak yorumlanıyor.

Bankaların Tahmini: 2026 sonu için 65 dolar bekleyen dev bankalar (BofA, UBS), raporlarını revize etmeye başladı. Bazı radikal uzmanlar, krizin derinleşmesi durumunda yaz aylarında 100 doların hayal olmadığını belirtiyor.

2026 gerilimle açıldı: Venezuela saldırısı altın fiyatlarını nasıl etkiler?

"ELİNİZDEKİNİ SAKIN SATMAYIN"

Kuyumcular ve döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşurken, uzmanlardan uyarı geldi: "Bu bir fırsat mı yoksa tuzak mı?" Venezuela operasyonu sonrası petrol fiyatları dalgalanırken, gümüşün altına göre daha hızlı yükselmesi "yılın yıldızı" tahminlerini doğruluyor. Trump’ın petrol hamlesi bölgedeki gerilimi tırmandırırsa, emtia fiyatlarında henüz zirvenin görülmediği konuşuluyor.