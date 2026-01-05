Piyasalarda haftanın açılışında dolar/TL kuru 43 lira seviyesinin hemen üzerinde seyrederken, euro/TL 50 lira psikolojik sınırının üzerindeki yerini koruyor.

PİYASAYI NELER ETKİLİYOR?

Döviz kurlarındaki bu seyri etkileyen temel faktörler ve uzman görüşleri şu şekilde öne çıkıyor:

• TCMB'nin Faiz Politikası: Merkez Bankası'nın son dönemde gerçekleştirdiği toplam 650 baz puanlık faiz indirimi, TL varlıkları üzerindeki baskıyı bir miktar artırmış görünüyor. Yatırımcılar, bu gevşeme politikasının enflasyon üzerindeki gecikmeli etkilerini izliyor.

• İhracat Hedefleri ve Döviz Girişi: Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı için 410 milyar dolarlık ihracat hedefi, piyasaya uzun vadeli döviz girişi beklentisi açısından moral veriyor. Özellikle hizmet ihracatındaki (turizm vb.) 128 milyar dolarlık beklenti, cari DENGE için kritik bir çıpa olarak görülüyor.

• Enflasyon Beklentileri: 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine rağmen, 2026 projeksiyonunun yüzde 16 seviyesinde sabit tutulması, ekonomi yönetiminin "dezenflasyon" konusundaki ısrarını gösteriyor.

Analistler, yılın ilk haftalarında işlem hacimlerinin görece düşük kalabileceğini, ancak ay sonuna doğru açıklanacak yeni enflasyon verileriyle volatilitenin artabileceğini belirtiyor.

İşte 5 Ocak Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları...

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!



DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?

• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,04 TL, satış fiyatı 43,04 TL seviyesinde.

• Euro (EUR): Alış fiyatı 50,26 TL, satış fiyatı 50,34 TL seviyesinde.