Döviz kurlarındaki yukarı yönlü sınırlı hareket ve küresel piyasalarda ons altının gücünü koruması, iç piyasada altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Yatırımcının gözdesi olan gram ve çeyrek altın, yeni yılın ilk haftasına yükseliş trendiyle başladı. Kapalıçarşı ve serbest piyasadan alınan son veriler şöyle…
Bölgesel gerilimlerin tam olarak sönümlenmemesi, "güvenli liman" talebini canlı tutarak fiyatlardaki olası sert geri çekilmeleri frenliyor.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine devam edeceği beklentisi ve dolar endeksindeki hafif gevşeme, sarı metali uluslararası piyasalarda cazip kılmaya devam ediyor.
İç piyasada gram altın fiyatı hesaplanırken kullanılan dolar/TL kurunun 43 TL'nin üzerinde tutunması, ons tarafındaki yatay hareketlerde bile TL bazlı fiyatların düşmesini engelliyor.
İşte 5 Ocak Pazartesi günü saat 07.10 itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 6.093 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.915 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.830 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.187 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.403 dolar