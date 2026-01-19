Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Bu kapsamda, motorin grubuna Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zamlı tarifenin salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

FİYATLARDA "ZİKZAK" DÖNEMİ

2026 yılına hızlı bir giriş yapan akaryakıt piyasasında, sürücüler fiyat takibi yapmakta zorlanıyor. Ocak başından bu yana peş peşe gelen zam ve indirim haberleri, bütçeleri zorlamaya devam ediyor.

Piyasada son bir hafta içinde yaşanan baş döndürücü trafik şöyle gerçekleşmişti:

• 16 Ocak: Benzine 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

• 17 Ocak: Zamdan sadece bir gün sonra benzine 95 kuruş indirim geldi.

Şimdi ise gözler, motorine yapılacak 1,15 TL'lik artışla birlikte çarşamba gününe çevrildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (ZAM ÖNCESİ)

Şu an istasyonlarda uygulanan tabela fiyatları illere göre şöyle şekilleniyor:

• İstanbul (Avrupa):

o Benzin: 54.00 TL

o Motorin: 54.86 TL

o LPG: 29.29 TL

• İstanbul (Anadolu):

o Benzin: 53.83 TL

o Motorin: 54.69 TL

o LPG: 28.69 TL

• Ankara:

o Benzin: 54.90 TL

o Motorin: 55.94 TL

o LPG: 29.17 TL

• İzmir:

o Benzin: 55.19 TL

o Motorin: 56.20 TL

o LPG: 29.09 TL