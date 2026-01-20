Ocak ayı boyunca brent petrol ve döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak sürekli güncellenen tabelalar, bu gece yarısı yeniden değişmeye hazırlanıyor.

MOTORİNE 1 LİRA 15 KURUŞ ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre uluslararası piyasalardaki fiyat artışları ve döviz kurundaki seyir, pompa fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

Bu kapsamda, motorin grubuna 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı yapılması bekleniyor.

Söz konusu zammın, 20 Ocak Salı gününü 21 Ocak Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı (bu gece) itibarıyla geçerli olması ve sabah saatlerinde tabelalara tam olarak yansıması öngörülüyor.

OCAK AYINDA BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK

Akaryakıt fiyatları, yılın ilk ayında sürücülerin bütçe planlaması yapmasını zorlaştıran bir grafik çizdi. Özellikle benzin grubunda son bir haftada yaşanan değişimler dikkat çekmişti:

• 16 Ocak: Benzine 1,61 TL zam yapılmış,

• 17 Ocak: Zamdan sadece 24 saat sonra 95 kuruşluk bir indirim gelmişti.

Benzindeki bu hareketliliğin durulmasının ardından gözler, çarşamba günü motorine gelecek 1,15 TL'lik zamma çevrildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (ZAM ÖNCESİ)

Şu an istasyonlarda uygulanan tabela fiyatları illere göre şöyle şekilleniyor:

• İstanbul (Avrupa):

o Benzin: 54.00 TL

o Motorin: 54.86 TL

o LPG: 29.29 TL

• İstanbul (Anadolu):

o Benzin: 53.83 TL

o Motorin: 54.69 TL

o LPG: 28.69 TL

• Ankara:

o Benzin: 54.90 TL

o Motorin: 55.94 TL

o LPG: 29.17 TL

• İzmir:

o Benzin: 55.19 TL

o Motorin: 56.20 TL

o LPG: 29.09 TL