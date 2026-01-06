Global piyasalardaki belirsizlikler ve peş peşe gelen ÖTV güncellemeleri, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat etiketlerine yansımayı sürdürüyor. Haftanın ikinci işlem gününde de vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini hesaplayabilmek için güncel listeleri yakından takip ediyor.

İSTANBUL’DA BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?

Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da fiyatlar yakalar arası farklılık göstermeye devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 53.06 TL, motorin 54.47 TL ve LPG 29.03 TL seviyesinden satılıyor.

Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi 52.85 TL, motorinin litresi 54.26 TL ve LPG’nin litresi 28.40 TL olarak belirlendi.

ANKARA VE İZMİR’DE SON DURUM

Başkent Ankara ve Ege’nin incisi İzmir’de de fiyatlar lojistik maliyetlerin etkisiyle İstanbul’un bir miktar üzerinde seyrediyor.

Ankara'da benzin litre fiyatı 53.88 TL olurken, motorin 55.44 TL, LPG ise 28.92 TL’den alıcı buluyor.

İzmir'de ise tabelalar benzinde 54.21 TL, motorinde 55.77 TL ve LPG’de 28.85 TL rakamlarını gösteriyor.

Kaynak: Ekomim