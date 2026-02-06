Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki seyri, Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarında tabelaların sık sık değişmesine neden oluyor. Peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleriyle birlikte maliyetleri yakından takip eden vatandaşlar için 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla fiyatlar şu şekilde oluştu:

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

Megakent İstanbul’da fiyatlar Avrupa ve Anadolu yakasında küçük farklılıklar gösteriyor. Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 55.38 TL, motorin 57.65 TL ve LPG 29.45 TL seviyesinden satılıyor. Anadolu yakasında ise benzin 55.23 TL, motorin 57.53 TL, LPG ise 29.49 TL olarak güncellendi.

ANKARA VE İZMİR’DE SON DURUM

Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 56.30 TL olurken, motorin 58.77 TL, LPG ise 29.40 TL'den işlem görüyor. Ege'nin incisi İzmir'de ise rakamlar bir miktar daha yukarıda seyrediyor; benzinin litresi 56.59 TL, motorinin litresi 59.05 TL ve LPG'nin litresi 29.39 TL olarak tabelalara yansıdı.

PİYASALARDAKİ BEKLENTİ

Sektör temsilcileri, Brent petrolün varil fiyatındaki aşağı veya yukarı yönlü her hareketin, yerel kur farkıyla birleşerek önümüzdeki günlerde yeni indirim ya da zam haberlerini beraberinde getirebileceğini ifade ediyor. Şimdilik fiyatlarda sabit bir seyir hakim olsa da ulaştırma maliyetlerindeki artış araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor.