SPK'dan dev bedelsiz onayı! Alarko GYO, iç kaynaklarından karşılanmak üzere %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirketin sermayesi 289,8 milyon TL'den 2 milyar 28 milyon TL'ye yükselirken, yatırımcıların elindeki pay miktarı tam 7 katına çıkacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ALGYO) tarafından yapılan bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Şirket, iç kaynaklarını kullanarak sermayesini devasa bir oranda artıracak.

Sermaye 2 Milyar TL’nin Üzerine Çıkıyor

Yayınlanan son bültene göre, Alarko GYO’nun mevcut sermaye yapısında köklü bir değişikliğe gidiliyor. İşte onaylanan artırımın detayları:

Mevcut Sermaye: 289.800.000 TL

Bedelsiz Artırım Tutarı (İç Kaynaklardan): 1.738.800.000 TL

Yeni Sermaye: 2.028.600.000 TL

Bedelsiz Oranı: %600

Alarko GYO’dan Dev Bedelsiz: %600 Oranında Artırım Onaylandı 1

Yatırımcıyı Ne Bekliyor?

Bu onay ile birlikte, portföyünde ALGYO hissesi bulunduran yatırımcıların elindeki pay miktarı 7 katına çıkacak. Örneğin; elinde 100 adet hissesi olan bir yatırımcının, bölünme sonrası 700 adet hissesi olacak. Hisse fiyatı ise aynı oranda bölünerek düzeltilecektir.

