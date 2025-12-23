SPK'dan dev bedelsiz onayı! Alarko GYO, iç kaynaklarından karşılanmak üzere %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirketin sermayesi 289,8 milyon TL'den 2 milyar 28 milyon TL'ye yükselirken, yatırımcıların elindeki pay miktarı tam 7 katına çıkacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ALGYO) tarafından yapılan bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Şirket, iç kaynaklarını kullanarak sermayesini devasa bir oranda artıracak.
Sermaye 2 Milyar TL’nin Üzerine Çıkıyor
Yayınlanan son bültene göre, Alarko GYO’nun mevcut sermaye yapısında köklü bir değişikliğe gidiliyor. İşte onaylanan artırımın detayları:
Mevcut Sermaye: 289.800.000 TL
Bedelsiz Artırım Tutarı (İç Kaynaklardan): 1.738.800.000 TL
Yeni Sermaye: 2.028.600.000 TL
Bedelsiz Oranı: %600
Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Bu onay ile birlikte, portföyünde ALGYO hissesi bulunduran yatırımcıların elindeki pay miktarı 7 katına çıkacak. Örneğin; elinde 100 adet hissesi olan bir yatırımcının, bölünme sonrası 700 adet hissesi olacak. Hisse fiyatı ise aynı oranda bölünerek düzeltilecektir.