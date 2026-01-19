Piyasalarda tansiyon düşmüyor. Küresel risklerin etkisiyle güvenli limanlara kaçış hızlanırken, altın fiyatları kısa bir duraklamanın ardından yeniden agresif bir yükseliş trendine girdi.

Ekranlardaki ve kuyumculardaki fiyat makası ile anlık değişimler yatırımcının kafasını karıştırırken, piyasaların yakından takip ettiği uzman isim İslam Memiş, mevcut durumu ve beklentilerini analiz etti.

BİR GÜNDE 100 LİRALIK "ŞOK" ARTIŞ

Altın yatırımcısı son günlerde baş döndürücü bir hareketliliğe şahit oluyor. Piyasada yaşanan son dalgalanmayla birlikte:

• Gram Altın: Sadece bir gün içinde 100 TL birden değer kazandı. Haftalık bazda bakıldığında ise artış 200 TL'ye dayandı.

• Ons Altın: Küresel piyasalarda ons altın, bir günde 75 dolarlık sert bir sıçrama gerçekleştirerek "Yeni rekorlar yolda mı?" sorusunu gündeme getirdi.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ İKİ GÜÇ: FED VE SAVAŞ RİSKİ

İslam Memiş, piyasadaki bu sert hareketliliğin arkasında iki temel dinamik olduğunu belirtiyor:

• Fed ve ABD Verileri: Washington'dan gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı'nın verdiği mesajlar, parasal genişleme beklentilerini canlı tutuyor.

• Jeopolitik Yangın: Asıl itici güç ise Orta Doğu. İran eksenli artan gerilim ve olası çatışma senaryoları, "savaş tamtamları" eşliğinde yatırımcıyı güvenli liman olan altına itiyor.

"KISA VADEYE BAKAN KAYBEDER"

Fiyatlardaki bu sert dalgalanmalar karşısında panik alımı veya satımı yapılmaması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, yatırımcılar için şu kritik uyarıyı yaptı:

"Günlük hareketlere bakıp yanılmayın, büyük resme odaklanın. Kısa vadeli dalgalanmalara takılanlar bu süreçte hata yapabilir. Piyasada rüzgar tersine döndü ve yılın ilk yarısı için beklentiler yukarı yönlü. Kazancın anahtarı, anlık heyecanlarda değil, orta ve uzun vadeli planlamadadır."

Memiş'e göre 2026'nın ilk çeyreğinde ana trendi belirleyecek olan faktör jeopolitik riskler olmaya devam edecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.