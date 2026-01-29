Uluslararası piyasalarda spot altın, gün içinde 5.600 dolar seviyelerine kadar yükseldikten sonra çok kısa sürede 5.100 dolar bandına kadar geriledi. Grafiklerde görülen uzun kırmızı mum, ons altında tek hamlede yaklaşık 500 dolarlık düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Bu hareket, son dönemde hızlanan yükseliş trendi içinde şimdiye kadarki en sert kısa vadeli düzeltmelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Piyasalarda ilk yorum: “Kâr satışları + kaldıraçlı pozisyon tasfiyeleri”

Analistlere göre sert geri çekilmede;

Hızlı yükseliş sonrası gelen yoğun kâr satışları

Kaldıraçlı işlemlerde tetiklenen stop-loss’lar

Algoritmik işlemlerin satışları hızlandırması

etkili oldu. Düşüşün tek mumda bu kadar sert gelmesi, özellikle kısa vadeli yatırımcı tarafında tedirginliği artırdı.

Bank of America kritik seviyeleri paylaştı

Bank of America stratejistleri altın için kısa vadede öne çıkan teknik bölgeleri şu şekilde sıraladı:

Destek seviyeleri:



5.100 $ – kısa vadeli ilk kritik eşik

5.000 $ – psikolojik ve teknik ana destek

4.850 $ – 4.800 $ bandı – ana trend desteği

Direnç seviyeleri:



5.380 $ – 5.420 $ aralığı – ilk güçlü direnç

5.600 $ – son zirve bölgesi

5.750 $ ve üzeri – yeni ivme alanı

Banka, bu seviyeler arasında sert ve dalgalı hareketlerin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekti.

“Volatilite dönemi” uyarısı

Uzmanlara göre altın, güçlü yükseliş trendini korusa da, bu tür ani mumlar piyasada oynaklığın keskin şekilde arttığını gösteriyor. Bu da kısa vadede hem yukarı hem aşağı yönde sert fiyat hareketlerinin sürebileceği anlamına geliyor.

⚠️ Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler genel niteliktedir. Finansal kararlar kişisel risk tercihleri ve mali durum dikkate alınarak, uzman görüşü alınarak verilmelidir.