Venezuela'da yaşanan siyasi kırılma, perde arkasında çok daha büyük bir ekonomik tartışmayı tetikledi. Devlet kontrolünde olduğu bilinen ve yıllardır yaptırımlar nedeniyle erişilemeyen yurt dışındaki altın rezervleri, yaşanan son gelişmelerle birlikte yeniden küresel finans çevrelerinin radarına girdi. Washington'dan gelen sert mesajlar, yalnızca yönetim değişikliğini değil, milyarlarca dolarlık servetin geleceğini de tartışmaya açtı.

REZERVLERİN YENİ ROTASI NASIL OLACAK?

Maduro’nun gözaltına alınmasıyla birlikte, özellikle İngiltere Merkez Bankası’nda bekleyen 31 tonluk altın rezervi üzerindeki belirsizlik sona eriyor gibi görünüyor. Donald Trump’ın "Venezuela’yı biz yöneteceğiz" çıkışı, dondurulan bu milyarlarca dolarlık servetin yeni bir "geçici konsey" eliyle piyasaya sürülme ihtimalini doğurdu. Bu, altına dayalı devasa bir nakit operasyonunun kapıda olduğu anlamına geliyor.

"KAYIT DIŞI" DÖNEMİ KAPANIYOR MU?

Yıllardır ambargoları delmek için uçaklarla taşınan, radar dışı rotalarla dünyaya dağılan Venezuela altını artık ABD denetimine geçiyor. Piyasa analistleri, bu gizli arzın kesilmesinin yasal piyasadaki fiziki altın talebini daha da sıkılaştıracağını öngörüyor. Kayıt dışı altının piyasadan çekilmesi, şeffaf borsalarda altının değerini "stratejik bir varlık" olarak yeniden tanımlıyor.

GÜVENLİ LİMAN ARTIK DAHA "SICAK"

Bir devlet başkanının bu yöntemle görevden alınması, jeopolitik risk tanımını kökten değiştirdi. Yatırımcılar, doların hegemonyasının bu denli sert hissedildiği bir atmosferde, siyasi risklerden korunmak için altına olan bağlılığını artırıyor. Altın, sadece bir yatırım aracı değil, ülkeler için bir "egemenlik kalkanı" olduğunu bu olayla bir kez daha kanıtladı.

TRUMP VE PETROLÜN GÖLGESİNDE ALTIN

ABD’nin Venezuela petrol yataklarını Amerikan şirketleriyle ayağa kaldırma planı, doların küresel gücünü pekiştirebilir. Ancak madalyonun diğer yüzünde, Latin Amerika’daki bu devasa değişim süreci boyunca yaşanacak her türlü sürtüşme, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü iğneleri diri tutmaya devam edecek.