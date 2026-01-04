ABD’nin "Güney Mızrağı" adını verdiği operasyonla Venezuela’da kontrolü ele geçirmesi, küresel piyasalarda büyük bir belirsizlik dalgası başlattı. Ancak bu kez Bitcoin, geleneksel piyasaların aksine "kaostan beslenen varlık" kimliğini ön plana çıkardı. Trump’ın zafer ilanı ve bölgedeki enerji kaynaklarına yönelik açıklamaları, doların geleceğine dair soru işaretleri yaratırken; dijital altın Bitcoin, son 24 saat içinde sert bir yükselişle 91.297$ seviyesine ulaştı.

BITCOIN’DE 91 BİN DOLAR ARTIK BİR DESTEK Mİ?

Piyasa analistleri, Bitcoin'in bu kriz anındaki performansını "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendiriyor. Daha önceki krizlerde satış baskısı yiyen BTC, bu kez gümüş ve altınla birlikte hareket ederek rüştünü ispatladı. 24 saatlik işlem hacminin rekor kırmasıyla birlikte, 91 bin dolar seviyesi artık sadece bir direnç değil, yeni rallinin başlangıç noktası olarak görülüyor.

Dijital Güvenli Liman: Venezuela operasyonu sonrası merkeziyetsiz varlıklara olan talep katlandı.

Yatırımcı Refleksi: Trump'ın hamlesi sonrası enflasyonist endişeler artarken, kurumsal yatırımcılar nakit pozisyonlarını hızla Bitcoin'e kaydırdı.

GÜMÜŞLE YARIŞAN YÜKSELİŞ: 100 BİN DOLAR KAPIDA MI?

Gümüşün 100 dolara yürüdüğü bu atmosferde, Bitcoin'in 91 bin doları aşması "kripto kışı" tartışmalarını tamamen bitirmiş görünüyor. Uzmanlar, Trump’ın Venezuela’daki yönetim sürecinin uzaması durumunda, Bitcoin’in önündeki tek engelin 100 bin dolarlık psikolojik sınır olduğunu belirtiyor. Eğer bu ivme devam ederse, Ocak ayı bitmeden Bitcoin’de altı haneli rakamları görmek artık bir hayal değil.

Maduro’nun gözaltına alınmasıyla sarsılan dünya düzeninde, Trump piyasaları sarsarken Bitcoin 91 bin dolarla gövde gösterisi yapıyor. Yatırımcılar için artık tek bir soru var: Bu yükselişin son durağı neresi?