Altın ve gümüş fiyatlarında son dönemde yaşanan sert yükselişler yatırımcı ilgisini zirveye taşırken, ünlü ekonomist Emrah Lafçı’dan piyasaya yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi. Lafçı, özellikle hızlı yükselen varlıklara aşırı yönelmenin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek, yatırımcı psikolojisine dair önemli mesajlar verdi.

“Çok gitti diye portföyün %70’ini oraya koymak risklidir”

Emrah Lafçı, altın ve gümüşteki güçlü performansın yatırımcıları yanıltabileceğini belirterek, “Gümüş çok gidiyor, altın çok gidiyor diye portföyün %70’ini bu varlıklara koymak bana bu saatten sonra riskli geliyor” ifadelerini kullandı. Lafçı’ya göre bir varlığın geçmişte yüksek getiri sağlaması, gelecekte de aynı performansı göstereceğinin garantisi değil.

Yüksek kazanç da mutsuz edebiliyor

Lafçı, yatırımcıların sık düştüğü psikolojik hataya da dikkat çekti. Son bir yılda yatırımlarından yüzde 40–50 kazanan bir yatırımcının dahi mutsuz olabildiğini belirten Lafçı, “Sevinmek yerine dönüp ‘Altın %110 getirdi, ona göre çok geride kaldım’ diyor. Bu bakış açısı yatırımcıyı yanlış karar almaya sürükler” değerlendirmesinde bulundu.

“Yatırıma retrospektif bakılmaz”

Ünlü ekonomiste göre piyasanın en tehlikeli tuzaklarından biri, geçmişte en çok kazandıran enstrümanlara bakarak gelecek stratejisi kurmak. Lafçı bu durumu şu sözlerle özetledi: “Yatırıma retrospektif bakılmaz. Piyasa ‘keşke’ cümleleriyle yönetilmez. Strateji, geride kalan kazançlara bakarak değil, risk, DENGE ve sürdürülebilirlik üzerinden kurulmalıdır.”



Görsek Kaynak: Mümtaz Yener - Yapı Kredi Yayınları

“Kazananın peşinden gitmek gecikmiş karar olabilir”

Altın ve gümüşteki yükselişin ardından oluşan yoğun ilginin yatırımcıyı geç kalınmış pozisyonlara sürükleyebileceğini vurgulayan Lafçı, sağlıklı portföy yönetiminin tek bir enstrümana yüklenmek yerine dağılım ve risk kontrolü üzerine kurulması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlara göre bu tür dönemlerde yatırımcılar için asıl risk, fiyatlardan çok psikolojide başlıyor. Hızlı yükselen piyasalarda “kaçırma korkusu” ile yapılan hamlelerin, orta ve uzun vadede ciddi hayal kırıklıklarına yol açabileceği belirtiliyor.