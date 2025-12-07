ABD’de Cuma günü açıklanması beklenen kritik istihdam verisinin ertelenmesi piyasalarda şok etkisi yarattı. Rekor seviyeleri test eden altın, belirsizlikle birlikte haftayı 4.200 dolar sınırında kapattı. Yatırımcılar şimdi gözünü Çarşamba günkü Fed kararına çevirdi.

7 Aralık 2025 – Altın fiyatları, ABD ekonomisinden gelen karışık sinyaller ve veri akışındaki aksaklıklar nedeniyle haftanın son işlem gününde kâr satışlarıyla karşılaştı. Hafta içinde 4.265 dolar ile tarihi zirvesini zorlayan Ons Altın (XAU/USD), Cuma günü yaşanan "veri kaosu" sonrası haftayı 4.197 dolar seviyesinden tamamladı.

İç piyasada ise Gram Altın, Dolar/TL’nin 42,55 seviyelerindeki seyri ve ons altındaki gevşemeyle birlikte 5.745 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte son 48 saatte ABD cephesinde yaşanan ve altına yön veren 3 kritik gelişme:

1. BEKLENEN "BÜYÜK VERİ" GELMEDİ (NFP KRİZİ)

Piyasaların bir aydır beklediği Kasım ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi, ABD Çalışma Bakanlığı'ndaki teknik aksaklıklar (veya bütçe anlaşmazlığı sonrası gecikmeler) nedeniyle Cuma günü açıklanamadı.

Piyasa Tepkisi: Verinin 16 Aralık’a ertelendiğinin duyurulması, algoritmik işlemlerde belirsizlik yarattı. "Önünü göremeyen" kurumsal yatırımcılar, hafta sonu riskini almamak için Cuma kapanışına doğru altın pozisyonlarını azalttı. Bu durum, onsun 4.220 dolar desteğini kırmasına neden oldu.

2. ADP VERİSİ "RESESYON" ALARMI VERDİ

Resmi veri gelmese de, hafta ortasında açıklanan özel sektör (ADP) istihdam verisinin etkileri hafta sonuna taşındı.

Şok Rakam: Beklentilerin aksine özel sektör istihdamı 32.000 kişi azaldı (-32K).

Anlamı: ABD ekonomisinin soğumanın ötesine geçip daralmaya başladığına dair en net sinyal geldi. Normal şartlarda altını uçurması beklenen bu veri, fiyatların hali hazırda rekor seviyelerde olması nedeniyle "Beklentiyi al, haberi sat" (Sell the news) tepkisine yol açtı.

3. FED TOPLANTISI ÖNCESİ "KÖR UÇUŞ" TEDİRGİNLİĞİ

Piyasalar, 10 Aralık Çarşamba günü yapılacak Fed (ABD Merkez Bankası) faiz toplantısına odaklandı. Ancak Fed üyelerinin, en önemli istihdam verisini görmeden karar verecek olması tedirginliği artırıyor.

Beklenti: Piyasalar %80 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Ancak istihdam verisinin eksikliği, Fed Başkanı Powell'ın şahin tonlu (sıkı duruş) bir konuşma yapma ihtimalini de masada tutuyor.

YENİ HAFTADA TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Teknik analistler, Pazartesi piyasa açılışıyla birlikte şu seviyelerin hayati önem taşıdığını belirtiyor:

Destek (Altın İçin Tehlike Hattı): 4.160 $. Eğer 4.190$ kırılırsa, fiyat bu seviyeye kadar geri çekilebilir.

Direnç (Yükseliş İçin Geçilmeli): 4.225 $. Boğaların tekrar kontrolü ele alması için bu seviyenin üzerinde 4 saatlik kapanış şart.

Gram Altın: 5.700 TL seviyesi güçlü destek olarak çalışırken, yukarıda 5.800 TL psikolojik direnç konumunda.

Yatırımcı Notu: Bu hafta Çarşamba günü (10 Aralık) açıklanacak Fed kararı, yılın geri kalanı için trendi belirleyecek ana faktör olacaktır. Volatilitenin (oynaklığın) yüksek olması beklenmektedir.