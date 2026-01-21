Ons altın TSI 07.40 itibarıyla 4 bin 865,3 dolara yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altının rekor kırmasıyla gram altın da tarihi zirveyi gördü.

Gram altın TSI 07.40 itibarıyla 6 bin 772,8 TL’ye çıkarak rekor kırdı.

İşte TSI 07.45 itibarıyla güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN

Alış: 6.763,89 TL

Satış: 6.764,69 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.859,32 dolar

Satış: 4.859,90 dolar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.822,22 TL

Satış: 11.060,27 TL