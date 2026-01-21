Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Amerika ve Grönland gerilimi güvenli limanı tetiklemeye devam ediyor. Altın yeni güne rekorla uyandı.
Ons altın TSI 07.40 itibarıyla 4 bin 865,3 dolara yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altının rekor kırmasıyla gram altın da tarihi zirveyi gördü.
Gram altın TSI 07.40 itibarıyla 6 bin 772,8 TL’ye çıkarak rekor kırdı.
İşte TSI 07.45 itibarıyla güncel altın fiyatları;
GRAM ALTIN
Alış: 6.763,89 TL
Satış: 6.764,69 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.859,32 dolar
Satış: 4.859,90 dolar
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.822,22 TL
Satış: 11.060,27 TL