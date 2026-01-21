Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Amerika ve Grönland gerilimi güvenli limanı tetiklemeye devam ediyor. Altın yeni güne rekorla uyandı.

Ons altın TSI 07.40 itibarıyla 4 bin 865,3 dolara yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altının rekor kırmasıyla gram altın da tarihi zirveyi gördü.

Gram altın TSI 07.40 itibarıyla 6 bin 772,8 TL’ye çıkarak rekor kırdı.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.740,07 6.740,86 % 1.85 10:25
Ons Altın / TL 209.709,96 209.772,12 % 1.91 10:40
Ons Altın / USD 4.844,07 4.844,70 % 1.85 10:40
Çeyrek Altın 10.784,10 11.021,30 % 1.85 10:25
Yarım Altın 21.500,81 22.042,61 % 1.85 10:25
Ziynet Altın 43.136,42 43.950,40 % 1.85 10:25
Cumhuriyet Altını 44.291,00 44.944,00 % 1.51 17:01
İşte TSI 07.45 itibarıyla güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN

Alış: 6.763,89 TL

Satış: 6.764,69 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.859,32 dolar

Satış: 4.859,90 dolar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.822,22 TL

Satış: 11.060,27 TL

