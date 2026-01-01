Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşte son dönemde görülen güçlü yükselişlerin ardından yatırımcıları uyardı. Memiş, 2025 boyunca rekor seviyelerin test edildiğini hatırlatarak, bu yükselişin ardından piyasalarda yön değişiminin gündeme gelebileceğini söyledi.

“Her Yükselişin Bir Düzeltmesi Olur”

Memiş, özellikle gümüş tarafında sert yükselişler yaşandığını belirterek, bu tür hareketlerin ardından kâr satışları ve teknik düzeltmelerin normal olduğunu ifade etti. Kıymetli madenlerde kısa vadede dalgalı bir seyrin görülebileceğine dikkat çekti.

Yılın İkinci Yarısına Dikkat Çekti

Uzman isme göre, yılın ilk yarısında altın ve gümüş belirli bantlarda hareket edebilir. Ancak yılın ikinci yarısına doğru yatırımcıların farklı piyasalara yönelmesi olasılığı güçleniyor. Bu süreçte borsalar ve kripto para piyasaları daha fazla konuşulabilir.

Portföy Çeşitlendirme Vurgusu

İslam Memiş, yatırımcıların tek bir enstrümana bağlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, portföy çeşitlendirmenin önemine işaret etti. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve faiz politikalarının, altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Kuyumcuya Gitmeden Önce Uyarı

Memiş, fiziki altın alımı yapmayı düşünen yatırımcılara da seslenerek, acele karar verilmemesi gerektiğini belirtti. Piyasa koşullarının iyi analiz edilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, fiyatların seyrinin yakından takip edilmesini önerdi.

Altın ve gümüşte uzun süredir devam eden yükseliş trendinin ardından, rota değişimi ihtimali yatırımcı gündemine girmiş durumda. Uzmanlar, bu süreçte temkinli ve dengeli bir yatırım yaklaşımının önemine dikkat çekiyor.