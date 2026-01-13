Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., denizcilik alanındaki yetkinliklerini yeni bir sözleşme ile tescilledi. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, deniz platformları için üretilecek alt sistemler konusunda yerli bir müşteriyle el sıkışıldı.

SÖZLEŞME TUTARI VE CİROYA ETKİSİ

Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda imzalanan sözleşmenin detayları şu şekildedir:

Sözleşme Bedeli: 815.000,00 EUR + KDV

İşin Konusu: Deniz platformlarına yönelik alt sistem üretimi.

Beklenti: Şirket, bu yeni iş ilişkisinin 2026 yılı cirosu üzerinde olumlu bir etki yaratmasını beklediğini ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLEŞME HAMLESİ

Altınay Savunma, özellikle deniz platformlarındaki teknik uzmanlığıyla yerli savunma sanayii ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, sözleşmenin içeriğine dair "Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, deniz platformlarına yönelik alt sistem üretimi konusunda sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Piyasa analistleri, döviz bazlı imzalanan bu tür sözleşmelerin şirketin finansal sürdürülebilirliği ve ihracat kapasitesine benzer yerel projelerdeki referans gücü açısından kritik olduğunu vurguluyor.

