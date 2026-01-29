Altın piyasasında en düşük 7 milyon 605 bin lira, en yüksek 8 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,6 artışla 7 milyon 995 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 570 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 609 milyon 316 bin 657,79 lira, işlem miktarı ise 1843,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 274 milyon 770 bin 659,16 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Akbank olarak sıralandı.