Başkent Ankara, güne Resmi Gazete’de yayımlanan geniş kapsamlı atama ve görevden alma kararlarıyla uyandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Dışişleri, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarında kritik koltuklar el değiştirdi.

DIŞİŞLERİ'NDE "A TAKIMI" YENİLENDİ

Diplomasi trafiğinin en yoğun olduğu bakanlıkta önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine, kurumun içinden bir isim olan Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel atandı.

Bakanlık merkez teşkilatında da taşlar yerinden oynadı:

• Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü: Serap Ersoy

• Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü: Mehmet Burçin Gönenli

• Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü: Fırat Sunel

• Göç Politikaları Genel Müdürlüğü: Esin Çakıl

Ayrıca bakanlık bünyesinde Asya Koordinasyon'dan Çevre ve İklim Değişikliği birimlerine kadar pek çok genel müdür yardımcılığı kadrosuna yeni isimler getirildi.

KÜLTÜR SANAT DÜNYASINDA SÜRPRİZ KARAR

Gecenin en dikkat çeken kararı Kültür ve Turizm Bakanlığı cephesinden geldi. Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Sağtürk'ün görevden alınması sanat camiasında geniş yankı uyandırırken, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un yerine de Barış Salcan atandı.

Aynı bakanlıkta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) yönetiminde de revizyona gidildi; 3 başkan yardımcısı görevden alınarak yerlerine Ali Ercan, Buğra Aydın ve Yahya Coşkun getirildi.

MİLLİ EĞİTİM'DE "İL MÜDÜRÜ" ROTASYONU

Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) hem merkez teşkilatta hem de taşrada nöbet değişimi yaşandı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir getirildi.

Bakanlık, 8 ilin milli eğitim müdürünü değiştirdi. Yeni atamalar şöyle:

• Kocaeli: Emrullah Aydın

• Gaziantep: Önder Arpacı

• Mersin: Muhammed Özdemirci

• Düzce: Gülşen Özer

• Burdur: Mehmet Necmeddin Dinç

• Kırklareli: Murat Altınöz

• Muş: Abdulkadir Altay

• Kilis: İbrahim Açıkgöz

EKONOMİDE VE SAVUNMADA YENİ İSİMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Başkan Yardımcılığı koltuğuna Nuray Serdaroğlu Erbil otururken, vergi başmüfettişlikleri ve hazine müfettişliklerine çok sayıda atama gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB): Kurumun kritik birimi olan Birinci Hukuk Müşavirliği’nde görev değişimi oldu. Belda Şenel Parlak görevden alınırken, yerine Kübra Yüceer atandı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA): Uzay çalışmalarını yürüten kurumda Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar görevden alındı.