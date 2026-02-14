Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), barajlardaki su miktarının alarm verdiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 20,17 olarak ölçüldü. Ancak asıl tehlike, şebekeye verilebilen ve doğrudan kullanılabilen aktif su oranının yüzde 10,88’e kadar gerilemiş olması.

BARAJLARDA KESKİN FARK: KESİKKÖPRÜ YÜZDE 100, TÜRKEŞREFLİ YÜZDE 5,92

Verilere göre Ankara’nın su ihtiyacını karşılayan kaynaklar arasında büyük bir uçurum bulunuyor. Kesikköprü Barajı yüzde 100 dolulukla tam kapasite hizmet verirken, Türkeşrefli Barajı yüzde 5,92 doluluk oranıyla kuruma noktasına yaklaştı.

BAŞKENTİ BESLEYEN BARAJLARDA SON DURUM

ASKİ'nin 14 Şubat itibarıyla açıkladığı diğer baraj doluluk oranları ise şu şekilde sıralandı:

Eğrekkaya Barajı: Yüzde 33,10

Akyar Barajı: Yüzde 27,32

Çubuk 2 Barajı: Yüzde 23,21

Peçenek Barajı: Yüzde 20,45

Kurtboğazı Barajı: Yüzde 19,94

Çamlıdere Barajı: Yüzde 18,86

Kavşakkaya Barajı: Yüzde 18,13

Kargalı Barajı: Yüzde 16,79

Uzmanlar, kullanılabilir aktif suyun kritik eşiğin altına inmesi nedeniyle su tasarrufunun her zamankinden daha önemli olduğunu vurguluyor. Başkent sakinlerinden, özellikle bu dönemde su tüketiminde azami hassasiyet göstermeleri bekleniyor.

Kaynak: Birgün