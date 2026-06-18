Apple CEO'su Tim Cook, maliyetlerin artık sürdürülemez bir noktaya ulaştığını belirterek tüm ürün gruplarında zam sinyali verdi.

Analizler, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro modelinin fiyatında yaklaşık 270 dolarlık (12.540 TL) radikal bir artış yaşanabileceğini gösteriyor.

"YÜZYILIN FELAKETİ"

Bugüne kadar küresel tedarik zincirindeki üstün başarısıyla fiyat istikrarını korumayı başaran Apple, yapay zeka (AI) şirketlerinin pazardaki RAM ve depolama çipi arzını adeta yutmasıyla köşeye sıkıştı.

The Wall Street Journal’a özel bir demeç veren Apple CEO'su Cook, tedarikçilerden kendilerine yansıyan devasa maliyet artışlarını artık sübvanse edemediklerini itiraf etti.

Kariyeri boyunca elektronik tedarik zincirlerini yöneten ve bu alanda 40 yılı aşkın deneyimi olan Cook, mevcut çip krizini "yüzyılda bir görülebilecek bir sel felaketine" benzetti.

Deneyimli yönetici, "Maalesef fiyat artışları kaçınılmaz. Bize aktarılan devasa zamları hafifletmek ve müşterilerimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz ancak durum artık sürdürülemez bir hâle geldi" ifadelerini kullandı.

RAM MALİYETLERİ 4 KATINA ÇIKABİLİR

Yeni nesil yapay zeka özellikleri ve gelişmiş Siri fonksiyonları, akıllı telefonlarda çok daha yüksek RAM kapasitelerini zorunlu kılıyor. Ancak talep patlaması nedeniyle bileşen fiyatları kontrolden çıkmış durumda.

Araştırma şirketi TechInsights Direktörü Mike Howard tarafından paylaşılan veriler, Apple'ın karşı karşıya olduğu üretim baskısını gözler önüne seriyor:

• RAM Maliyeti: iPhone 17 Pro'da kullanılan 12 GB RAM için Apple'ın ödediği 39 dolarlık maliyet, iPhone 18 Pro döneminde 145 dolara fırlayabilir.

• Depolama Birimi: Giriş seviyesi modeldeki depolama birimi maliyetinin 13 dolardan 51 dolara yükselmesi bekleniyor.

• Toplam Üretim Maliyeti: iPhone 17 Pro'nun 530 dolar civarında olan toplam parça ve montaj maliyeti, iPhone 18 Pro'da yüzde 25'lik artışla 726 dolara ulaşabilir.

İPHONE 18 PRO KAÇ DOLAR OLACAK? İŞTE MASADAKİ SENARYOLAR

TechInsights analistleri, Apple'ın mevcut kâr marjlarını koruyabilmesi için iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatını en az 270 dolar artırması gerektiğini hesaplıyor. Bu doğrultuda yeni serinin fiyatlandırması için üç güçlü senaryo üzerinde duruluyor:

Uzmanlar, iPhone 18 Pro modelinde yer alması beklenen ve üretim maliyeti yüzde 50 daha fazla olan gelişmiş yeni kamera sistemi de denkleme dahil edildiğinde, Apple'ın psikolojik sınırı zorlayarak başlangıç fiyatını net bir şekilde 1.399 dolara çekebileceğini öngörüyor.

SADECE TELEFONLAR DEĞİL, MAC VE IPAD'LER DE ETKİLENECEK

Sektör analistleri, RAM ve SSD piyasasındaki bu sıkışmanın sadece iPhone'larla sınırlı kalmayacağını, Apple'ın önümüzdeki süreçte pazara sunacağı yeni Mac ve iPad modellerinde de benzer fiyat artışlarının çok daha erken devreye alınabileceğini belirtiyor.

Pazardaki bu tarihi fiyat değişiminin ardından tüketicilerin yeni nesil cihazlara nasıl yaklaşacağı ve Apple'ın sadık kullanıcı kitlesinin bu zam dalgasına nasıl bir tepki vereceği ise şimdiden büyük bir merak konusu.