Yeni tarifeye göre araç türlerine göre ödenecek muayene bedelleri şu şekilde belirlendi:

Otomobil, Minibüs ve Kamyonet: Bu gruptaki araçlar için muayene ücreti 3.288 TL oldu.

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: Ağır vasıta grubunda muayene ücreti 4.446 TL'ye yükseldi.

Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: Bu araçlar için ödenecek tutar 1.674 TL olarak güncellendi.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü: Tüm araçlar için geçerli olan ölçüm bedeli 460 TL olarak uygulanmaya başlandı.

YOLA ELVERİŞLİLİK VE EK HİZMET BEDELLERİ

Muayene türüne göre ek ücretlendirmelerde de artışa gidildi:

Ağır Vasıtalar: Yola elverişlilik muayenesi tek başına 2.223 TL iken, araç muayenesiyle birlikte yapıldığında toplam tutar 5.557 TL olarak belirlendi.

Binek ve Hafif Ticari Araçlar: Yola elverişlilik muayenesi için 1.624 TL (bazı kaynaklarda 1.644 TL) ödenirken, iki muayenenin beraber yapılması durumunda toplam maliyet 4.110 TL'ye ulaştı.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASINA DEV ZAM

Muayene ücretlerindeki artışa paralel olarak, zorunlu muayenesini yaptırmayan araç sahiplerine uygulanan idari para cezaları da yeniden değerleme oranına göre artırıldı. 2025 yılında 2.167 TL (veya 2.168 TL) olan muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası, 2026 yılı itibarıyla 2.719 TL'ye (veya 2.721 TL) yükseltildi.

Vatandaşların, yüksek gecikme bedelleri ve trafik cezalarıyla karşılaşmamak için TÜVTÜRK üzerinden randevularını alarak muayene işlemlerini zamanında gerçekleştirmeleri önem arz ediyor.