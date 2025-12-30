Bültende yer alan teknik analize göre, BIST 100 endeksinin güne yatay ve pozitif bir başlangıç yapması öngörülüyor. Ancak 11.250 puan seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte bu noktanın artık kısa vadeli bir direnç haline geldiği vurgulandı.

Endekste aşağı yönlü risklerin 11.000 sınırına doğru yoğunlaştığı belirtilirken, 11.050 ve 10.950 seviyeleri en önemli destek bölgesi olarak takip edilecek. Piyasanın yeniden toparlanma sinyali vermesi için ise endeksin mutlaka 11.250 puanın üzerine geri dönmesi gerektiği ifade edildi.

CDS PRİMİ VE ORTA VADELİ GÖRÜNÜM

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin 204 seviyesinde izlendiği kaydedilen raporda, makroekonomik bu göstergenin orta vadeli iyimserliği desteklediği belirtildi. Kısa vadeli dalgalanmalar sürse de risk primindeki bu seyir, hisse senedi piyasası için pozitif bir beklenti oluşturmaya devam ediyor.

GÜNÜN HAREKETLİ OLMASI BEKLENEN HİSSE ÖNERİLERİ

Global Menkul Değerler, teknik veriler ışığında yatırımcılar için 5 hisseyi "kısa vadeli öneri" listesine ekledi:

GARAN (Garanti BBVA): 141,40 TL son fiyatı ile dikkat çeken hissede alım aralığı 141,10 - 141,60 TL, HEDEF satış aralığı ise 143,10 - 144,50 TL olarak belirlendi. Stop-loss seviyesi 138,60 TL.

ENJSA (Enerjisa Enerji): 89,55 TL seviyesinden işlem gören hisse için 89,40 - 89,65 TL alım bölgesi olarak işaret edildi. Satış için 90,55 - 91,45 TL aralığı takip edilecek. Stop-loss noktası 87,80 TL.

ARMGD (Armada Bilgisayar): 65,90 TL son fiyata sahip hissede 65,75 - 66,00 TL aralığından alım, 66,70 - 67,35 TL aralığından satış öneriliyor. Zarar kes (stop-loss) seviyesi 64,60 TL.

TAVHL (TAV Havalimanları): 302,25 TL'den kapanış yapan hissede alım aralığı 301,50 - 302,75 TL, satış aralığı ise 306,00 - 309,00 TL olarak paylaşıldı. Stop-loss seviyesi 296,25 TL.

ODINE (Odine Solutions): 291,00 TL seviyesindeki hisse için 290,25 - 291,50 TL alım, 294,50 - 297,50 TL satış aralığı olarak öngörüldü. Stop-loss seviyesi 285,25 TL.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.